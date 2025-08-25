"Длинный Нептун" выполз из воды: о чем говорят новые фото ракеты и как это повлияет на войну

В Украине на День Независимости впервые, вероятно, официально показали "Длинный Нептун" — наземную модификацию легендарной противокорабельной крылатой ракеты, которая потопила крейсер "Москва". Годами украинцам было известно о существовании такого оружия, но сейчас завеса тайны приоткрывается.

"Телеграф" рассказывает о том, что за ракету показали украинцам.

"Нептун" во всей красе подкрался незаметно

24 августа на официальном аккаунте госпортала "Зброя", который позиционируется как место со всеми государственными сервисами и программами для производителей вооружения, а также в качестве единственного бренда для украинского вооружения, был опубликован видеоролик в различными видами украинского вооружения.

Ближе к его концу в кадре появляется загадочная ракета без названия на фоне кадров запуска противокорабельного "Нептуна".

Длинный Нептун

Проанализировав и сопоставив кадры, эксперты профильного издания Defence Express быстро пришли к выводу, что показанный образец оружия и есть "Нептун". Однако, вероятнее всего, не обычный, а его наземная вариация "Длинный Нептун". Если это действительно так, то данный показ стал первым официальной демонстрацией данного оружия.

"Ибо других объяснений, что это может быть за ракета, с складывающимися Х-образными крыльями нет. В самом видео она никак не называется. Также стоит добавить, что видео с пуском – старые, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах", — приходят к выводу эксперты.

Более того, показанная ракета очень похожа на ракету от классического "Нептуна".

Сравнение ракет Нептун

Откуда торчат ноги новой ракеты

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" Вооруженные силы Украины официально приняли на вооружение в 2020 году после заключительных испытаний 17 июня на полигоне ВСУ. Это наземный противокорабельный комплекс с ракетой Р-360, разработанный для уничтожения кораблей — от крейсера или эсминца до фрегата, корвета и десантных судов, действующих как отдельно, так и в составе групп.

Характеристики ракеты Нептун

В 2023 году стало известно о модификации ракеты "Нептун" для поражения не только кораблей, но и наземных целей. Как сообщал американскому изданию The War Zone неназванный представитель украинского Минобороны, модифицированный "Нептун" имел дальность около 400 километров и боевую часть массой в 350 килограммов, что на 200 килограммов больше, чем у противокорабельной версии.

В 2025 году стало известно, что Украины провела успешные испытания и боевое применение модификации "Длинный Нептун". Как выходит из названия, его главной фишкой является увеличенная дальность. По словам Зеленского, она выросла до 1000 километров.

Одновременно с заявлениями об успешном боевом применении OSINT-аналитики и ряд СМИ со ссылкой на источники утверждали, что удар "Длинным Нептуном" был нанесен по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, который находится на расстоянии 550 километров от линии боевого соприкосновения.

Какие сюрпризы таит в себе "Нептун"

"Длинный Нептун" — это секретная разработка, а поэтому точных характеристик в общем доступе нет. Однако сопоставив фото двух ракет и те крупицы информации, которые есть в сети, эксперты из Defence Express рассказали некоторые детали об этом оружии:

Дальность — 1000 км

предназначена для поражения наземных целей.

длина "Длинного Нептуна", вероятно, составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.

центральная часть фюзеляжа "Длинного Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см из 38 см.

"То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр", — считают эксперты.

возросла и площадь крыльев и хвостового оперения — это должно компенсировать больший взлетный вес.

Почему Украина так долго "рожала" обновленный "Нептун"

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный в комментарии "Телеграфу" заявил, что "Длинный Нептун" — это современное средство поражения, созданное в Украине, что является значительным достижением нашей страны, особенно учитывая условия полномасштабного вторжения и противодействие преобладающему ядерному государству.

В то же время, отмечает он, не стоит преувеличивать его возможности, ведь это только одна из составляющих нашей оборонной системы.

"В целом производство новой ракеты – это не просто замена компонентов из старой противокорабельной ракеты "Нептун". Фактически, это глубокая модернизация, если не изготовление практически нового изделия. Речь идет об увеличении габаритов, вероятной замене двигателя, увеличении боевой части, а главное – улучшении электроники и системы навигации для противодействия враждебным РЭБ. На все это нужно время и продолжалась работа украинских инженеров, собственно, вот почему долго перерабатывали "Нептун", — объяснил аналитик.

В частности, установка более мощного двигателя, а также увеличение количества топлива приводит к увеличению веса ракеты и влияет на ее конечные параметры.

Об этом же "Телеграфу" заявил и генерал Владимир Запорожский, который отметил, что в производстве летательных аппаратов есть извечная проблема:

"Если ты один компонент улучшаешь, то рядом что-нибудь другое проседает. И здесь постоянно идет поиск компромиссов, чтобы найти решение найти, чтобы оно более или менее отвечало тем технико-техническим характеристикам, которые заявил заказчик по этому оружию", — сказал он.

Новый козырь на фронте

Земляный напомнил, что год назад Украинский центр безопасности и сотрудничества в своем материале для ведущего аналитического издания War on the Rocks писали о важности снятия запрета на удары американскими и европейскими ракетами по целям на территории России.

По подсчетам аналитиков, зона ракетного поражения на тот момент ограничивалась 300 километрами, что включало 9 регионов России и около 184 военных объектов, среди которых 18 военных аэродромов.

"Сейчас благодаря отечественному производству Украина всего за год увеличила глубину поражения целей в России, и речь уже не только о дронах, но и о мощных ракетах. Теперь в этой зоне более десятка регионов России, на которых есть сотни стратегических объектов, обеспечивающих российские военные возможности и являются легитимными целями для Киева. Сам факт наличия ракеты с такой дальностью поражения заставит врага растягивать силы ПВО для прикрытия важных объектов, что приведет к созданию новых уязвимых участков в его противовоздушной обороне", — считает аналитик.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, почему Кремль напрягся после новостей о "Фламинго".