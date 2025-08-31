Украина здесь ни при чем: стало известно, почему Трамп так сильно давит на Индию и ее премьера

Ссора, по данным источников издания, произошла после 17 июня

Тарифные меры против Индии и жесткая риторика против Нью-Дели, к которым прибег президент США Дональд Трамп, похоже, не имеют ничего общего с Украиной. Причиной стала личная ссора между Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отказавшимся выдвигать американского президента на Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Трамп, пишет газета, многократно публично заявлял, что якобы именно благодаря его усилиям был прекращен майский вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном. Однако проблема заключается в том, что страны воюют уже много лет, а конфликт между ними значительно глубже и сложнее, чем Трамп способен себе представить.

После чего Трамп довольно прямо намекнул своему индийскому визави, что ожидает подобного шага и от Нью-Дели. Именно это разозлило Моди: индийский премьер открыто заявил Трампу, что его заслуг в примирении нет, а Пакистан и Индия сели за стол переговоров самостоятельно.

Трамп тогда сделал вид, что отмахнулся от заявлений Моди, но он все запомнил. Именно это стало первым камнем в лавину, которая смела хорошие отношения двух лидеров — Трамп и Моди хорошо общались еще со времен первого срока Трампа. Но сейчас ситуация дошла до того, что Моди отказывается говорить с Трампом по телефону и не берет трубку, когда президент США пытается связаться с Нью-Дели.

Отметим, что в начале августа в администрации президента США Дональда Трампа впервые обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Нью-Дели, заявили у Трампа, делает это путем закупки нефти у российского режима. Несмотря на все попытки оправдаться и бравурные заявления о том, что закупки нефти у России продолжатся, в реальности Нью-Дели на время даже вынужден был прекратить большинство российского нефтяного импорта. Отдельную роль в этом сыграли вторичные санкции против Индии.