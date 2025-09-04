Сам ты, Дуров, раб: основатель Telegram обозвал славян крепостными, что на самом деле говорит история

Сегодня слово "раб" имеет совсем другое значение, чем раньше

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, неоднократно оказывался в центре скандалов или дискуссий в соцсетях. На этот раз он прокомментировал происхождение слова "раб" и его связь со славянами.

Отвечая на пост Илона Маска об английском слове "slave", Дуров отметил, что оно якобы произошло от старофранцузского "esclave", одновременно обозначавшего "славянин" и "раб". По его словам, в средние века западноевропейцы, в частности франки, часто порабощали славянские народы, тогда как эти страны никогда безосновательно не вторгались на территорию Западной Европы.

Скриншот поста Дурова

Впрочем, языковеды уточняют, что новогреческое слово σκλάβος сначала обозначало именно народ славян, а не статус раба. То есть, первоначально термин указывал на этническую принадлежность, а не на социальное состояние человека.

Исторические данные подтверждают, что славяне действительно попадали в плен и становились объектом работорговли в Византии, Германии и арабских землях. Высокий процент пленных объясняется их численностью, ведь они были одним из величайших народов Европы.

Следовательно, хотя слово "раб" исторически связано со славянами, это не значит, что весь народ был рабами. Сегодня оно имеет совсем другое значение.

