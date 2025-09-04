Сам ти, Дуров, раб: засновник Telegram обізвав слов'ян кріпаками, що насправді каже історія

Сьогодні слово "раб" має зовсім інше значення, аніж раніше

Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, неодноразово опинявся в центрі скандалів чи дискусій у соцмережах. Цього разу він прокоментував походження слова "раб" та його зв'язок зі слов'янами.

Відповідаючи на допис Ілона Маска про англійське слово "slave", Дуров зазначив, що воно нібито походить від старофранцузького "esclave", яке одночасно означало "слов'янин" і "раб". За його словами, у середні віки західноєвропейці, зокрема франки, часто поневолювали слов'янські народи, тоді як ці країни ніколи безпідставно не вторгалися на територію Західної Європи.

Скриншот допису Дурова

Втім, мовознавці уточнюють, що новогрецьке слово σκλάβος спочатку позначало саме народ слов'ян, а не статус "раба". Тобто первісно термін вказував на етнічну приналежність, а не на соціальний стан людини.

Історичні дані підтверджують, що слов'яни дійсно потрапляли в полон і ставали об'єктом работоргівлі у Візантії, Німеччині та арабських землях. Високий відсоток полонених пояснюється їх чисельністю, адже вони були одним з найбільших народів Європи.

Відтак, хоча слово "раб" історично пов'язане зі слов'янами, це не означає, що весь народ був рабами. Сьогодні воно має зовсім інше значення.

