Кнайсль живет в России не менее двух лет

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая приглашала на свою свадьбу главу России Владимира Путина и танцевала с ним, переехала в Россию. Два года подружка Путина живет в рязанском селе.

Пропагандистский сюжет о ней сделало одно из российских изданий. По словам Кнайсль, якобы только в российском селе она чувствует себя в безопасности. При этом, по словам бывшей австрийской чиновницы, Москва для нее слишком дорогой город.

Кнайсль переехала в РФ по меньшей мере в 2023 году

Я рада, что могу построить дом в Рязанской области. В столицу езжу только по делам. Я вообще не человек большого города. Всю жизнь тяготела к меньшим городам… Я просто больше не могла жить в Европе. Перед этим два года жила в Ливане. Затем переехала в Санкт-Петербург и здесь создала институт. Однако вскоре переехала в провинцию, потому что жизнь в большом городе для меня слишком дорога. Я просто не могла ее себе позволить Карин Кнайсль

Что Карин Кнайсль говорит об Украине

Недавно Кнайсль раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о недопустимости изменения границ Украины. Австрийка заявила, что фон дер Ляйен "живет иллюзиями, фантазиями и морализмом".

Также бывшая глава МИД Австрии обвиняла украинских чиновников в многолетних связях с разведками Запада. Она также заявляла, что из-за финансовой зависимости от Запада Украина якобы имеет "чрезвычайно малое пространство для маневра, чтобы принимать собственные решения".

Что известно о Карине Кнайсль

Она была министром иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. "Слава" пришла к ней после того, как летом 2018 года женщина пригласила на свою свадьбу Путина и там танцевала с ним. Кнайсль говорила, что пригласила главу Кремля спонтанно, потому что тогда он находился в Австрии. В 2021 году Кнайсль вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании РФ "Роснефть". Впрочем, уже в следующем году она ушла оттуда из-за угрозы попасть под санкции.

Карин Кнайсль выглядит как настоящая россиянка

В 2022-м Кнайсль объявила, что покинула Австрию якобы из-за "смертельных угроз и запрета на работу". Австрийские СМИ писали, что с тех пор она жила на Ближнем Востоке. В 2023 году стало известно, что она поселилась в России.

