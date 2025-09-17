Кнайсль живе у Росії щонайменше два роки

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка запрошувала на своє весілля главу Росії Володимира Путіна та танцювала з ним, переїхала до Росії. Вже два роки подружка Путіна живе у рязанському селі.

Пропагандистський сюжет про неї зробило одне з російських видань. За словами Кнайсль, нібито лише у російському селі вона почувається у безпеці. При цьому, за словами колишньої австрійської міністерки, Москва для неї занадто дороге місто.

Кнайсль переїхала до РФ щонайменше у 2023 році

Я рада, що можу звести будинок у Рязанській області. До столиці їжджу лише у справах. Я взагалі не людина великого міста. Все життя тяжіла до менших міст … Я просто більше не могла жити в Європі. Перед цим два роки мешкала у Лівані. Потім переїхала до Санкт-Петербурга і тут створила інститут. Однак невдовзі переїхала до провінції, бо життя у великому місті для мене надто дороге. Я просто не могла її собі дозволити Карін Кнайсль

Що Карін Кнайсль каже про Україну

Нещодавно Кнайсль розкритикувала слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про неприпустимість зміни кордонів України. Австрійка заявила, що фон дер Ляйєн "живе ілюзіями, фантазіями та моралізмом".

Також колишня глава МЗС Австрії звинувачувала українських чиновників у багаторічних зв'язках із розвідками Заходу. Вона також заявляла, що через фінансову залежність від Заходу Україна нібито має "надзвичайно малий простір для маневру, щоб приймати власні рішення".

Що відомо про Карін Кнайсль

Вона була міністеркою закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. "Слава" прийшла до неї після того, як влітку 2018 року жінка запросила на своє весілля Путіна й там танцювала з ним. Кнайсль казала, що запросила главу Кремля "спонтанно", бо тоді він перебував у Австрії. У 2021 році Кнайсль увійшла до ради директорів найбільшої нафтової компанії РФ "Роснафта". Втім вже наступного року вона пішла звідти через загрозу потрапити під санкції.

Карін Кнайсль виглядає як справжня росіянка

У 2022-му Кнайсль оголосила, що покинула Австрію нібито через "смертельні загрози та заборону на роботу". Австрійські ЗМІ писали, що відтоді вона жила на Близькому Сході. У 2023 році стало відомо, що вона оселилася у Росії.

