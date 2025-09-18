На прийомі у короля засвітилися колишня теща Абрамовича із 94-річним чоловіком, у якого конфлікт із Трампом (фото)

На королівський бенкет запросили колишню тещу Абрамовича - Жукову

Днями президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув з візитом до Великої Британії, де йому влаштували розкішний бенкет. На заході був присутній американський медіамагнат Руперт Мердок із дружиною, росіянкою Оленою Жуковою.

На королівському прийомі у Віндзорському замку 94-річний Мердок обрав білу сорочку, жилетку та чорний смокінг, а 67-річна Жукова — білу довгу сукню. На фото видно, що росіянка вела свого обранця за руку на червоній доріжці. Також мільярдер пересувався за допомогою палиці.

Олена Жукова та Руперт Мердок, фото Getty Images

Олена Жукова та Руперт Мердок на королівському прийомі, фото Getty Images

Цікаво, що Руперт має конфлікт з Трампом. Американський президент подав позов про наклеп проти мільярдера та його медіаімперії на 20 мільярдів доларів, а також позови проти телеканалів CBS та ABC. Зокрема, у статтях New York Times напередодні президентських виборів йшлося про те, що Трамп не придатний для посади. У медіа такі позови трактують як атаку на свободу преси.

Жукова є колишньою тещою російського бізнесмена Романа Абрамовича. Її донька, бізнесвумен Дарія, перебувала у шлюбі з олігархом протягом 9 років. За американського мільярдера Олена вийшла заміж у 2024 році у Моразі — каліфорнійському маєтку та винограднику Мердока. До цього він скасував заручини з радіоведучою Енн Леслі Сміт. Натомість Жукова стала його п'ятою дружиною. Вона займається молекулярною біологією, зокрема вивчає особливості цукрового діабету.

Мердок і Жукова одружилися у 2024 році, фото Getty Images

Мердок заснував медіахолдинги News Corporation та 21st Century Fox. News Corporation володіла понад 800 компаніями у щонайменше 50 країнах із чистою вартістю понад 5 мільярдів доларів.

