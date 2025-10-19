Путин придумал новый обмен территориями: может ли Украина на это пойти и как будет выглядеть карта

Выстроить новую линию обороны за пределами Донбасса будет очень сложно из-за рельефа местности

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом выдвинул условие прекращения войны в Украине — РФ должна получить контроль над Донецкой областью в обмен на часть временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Именно Донецкую область Путин хочет не спроста, ведь она открыла бы перед страной-агрессором множество возможностей.

Что нужно знать:

16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Путин предложил отдать России Донецкую область в обмен на часть захваченных Запорожской и Херсонской областей

Эксперт Дмитрий Снегирев назвал основные причины, по которым Путин хочет Донецкую область: промышленность, природные ископаемые, выход на другие города

Вывод украинских войск из Донбасса, как того хочет Путин, не принесет мир, а наоборот откроет путь врагу для наступления на ряд крупных украинских городов

Почему Украина не может уйти из Донбасса

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" ранее объяснял, что выход из Донбасса несет сразу множество рисков для Украины. Один из них заключается в том, что города, которые остаются на подконтрольной части Донбасса — это промышленные центры.

Причем отмечу, что именно Славянская, Краматорская агломерации – это сосредоточение основных предприятий тяжелой металлургии, перерабатывающей металлургии, химической и т.п. Это промышленной сердце Донбасса. Плюс Славянск – это залежи сланцевого газа подчеркивает эксперт.

Цель россиян в этом случае, по мнению Снегирева, — исключение решения вопроса энергетической независимости Украины.

Россияне будут прилагать максимум усилий, чтобы взять под контроль все природные ископаемые. То есть, можем говорить о том, что это война не война за территории, как таковые, а война за контроль над природными ресурсами. То есть, сейчас можно говорить о том, что Украина решает свое политическое и экономическое будущее. Плюс вопрос безопасности. Оккупанты уперлись фактически в пояс украинской обороны считает он.

В то же время, еще одна ключевая деталь Донбасса — безопасность. Снегирев говорит, что выстроить новую линию обороны за пределами Донбасса будет очень сложно из-за рельефа местности.

Это степная зона. Довольно сложно будет держать ситуацию под контролем, учитывая тотальное превосходство противника в воздухе. Плюс преимущество врага в количестве ствольной и реактивной артиллерии. Это и создает достаточно серьезные проблемы относительно наличия новой линии обороны Украины по условной Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях объяснил он.

Что потерала бы Украина при выходе из Донбасс. Инфографика: Слово и дело

Снегирев считает, что стратегическим заданием врага является не захват Харькова, а огневой контроль над ним.

Для его захвата нет резервов. Их задача – выйти на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии. Этот сценарий оккупанты готовят также, например и для Запорожья. То есть попытка выйти на расстояние до 20 километров, чтобы терроризировать местное население. А учитывая, что это города-миллионники, мы можем представить себе процессы говорит он.

При этом, вывод украинских войск из Донбасса, как того хочет Путин, не принесет мир, а наоборот откроет путь врагу для наступления на другие города. Снегивер отмечал, что под угрозой окажется Харьков. Задача врага — выйти на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии. Этот сценарий коснулся бы и Запорожья.

То есть попытка выйти на расстояние до 20 километров, чтобы терроризировать местное население. А учитывая, что это города-миллионники, мы можем представить себе процессы подчеркнул Снегирев.

Как выглядит карта с желаниями Путина

Согласно условиям, которые озвучил Путин, Донбасс полностью перешел бы под контроль России, а Украина вернула бы части оккупированных сейчас Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.