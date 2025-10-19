Укр

Путин придумал новый обмен территориями: может ли Украина на это пойти и как будет выглядеть карта

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
970
Почему Путин хочет именно Донбасс
Почему Путин хочет именно Донбасс. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выстроить новую линию обороны за пределами Донбасса будет очень сложно из-за рельефа местности

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом выдвинул условие прекращения войны в Украине — РФ должна получить контроль над Донецкой областью в обмен на часть временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Именно Донецкую область Путин хочет не спроста, ведь она открыла бы перед страной-агрессором множество возможностей.

Что нужно знать:

  • 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Путин предложил отдать России Донецкую область в обмен на часть захваченных Запорожской и Херсонской областей
  • Эксперт Дмитрий Снегирев назвал основные причины, по которым Путин хочет Донецкую область: промышленность, природные ископаемые, выход на другие города
  • Вывод украинских войск из Донбасса, как того хочет Путин, не принесет мир, а наоборот откроет путь врагу для наступления на ряд крупных украинских городов

Почему Украина не может уйти из Донбасса

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" ранее объяснял, что выход из Донбасса несет сразу множество рисков для Украины. Один из них заключается в том, что города, которые остаются на подконтрольной части Донбасса — это промышленные центры.

Причем отмечу, что именно Славянская, Краматорская агломерации – это сосредоточение основных предприятий тяжелой металлургии, перерабатывающей металлургии, химической и т.п. Это промышленной сердце Донбасса. Плюс Славянск – это залежи сланцевого газа

подчеркивает эксперт.

Цель россиян в этом случае, по мнению Снегирева, — исключение решения вопроса энергетической независимости Украины.

Россияне будут прилагать максимум усилий, чтобы взять под контроль все природные ископаемые. То есть, можем говорить о том, что это война не война за территории, как таковые, а война за контроль над природными ресурсами. То есть, сейчас можно говорить о том, что Украина решает свое политическое и экономическое будущее. Плюс вопрос безопасности. Оккупанты уперлись фактически в пояс украинской обороны

считает он.

В то же время, еще одна ключевая деталь Донбасса — безопасность. Снегирев говорит, что выстроить новую линию обороны за пределами Донбасса будет очень сложно из-за рельефа местности.

Это степная зона. Довольно сложно будет держать ситуацию под контролем, учитывая тотальное превосходство противника в воздухе. Плюс преимущество врага в количестве ствольной и реактивной артиллерии. Это и создает достаточно серьезные проблемы относительно наличия новой линии обороны Украины по условной Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

объяснил он.

Почему Украине нельзя потерять Донбасс
Что потерала бы Украина при выходе из Донбасс. Инфографика: Слово и дело

Снегирев считает, что стратегическим заданием врага является не захват Харькова, а огневой контроль над ним.

Для его захвата нет резервов. Их задача – выйти на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии. Этот сценарий оккупанты готовят также, например и для Запорожья. То есть попытка выйти на расстояние до 20 километров, чтобы терроризировать местное население. А учитывая, что это города-миллионники, мы можем представить себе процессы

говорит он.

При этом, вывод украинских войск из Донбасса, как того хочет Путин, не принесет мир, а наоборот откроет путь врагу для наступления на другие города. Снегивер отмечал, что под угрозой окажется Харьков. Задача врага — выйти на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии. Этот сценарий коснулся бы и Запорожья.

То есть попытка выйти на расстояние до 20 километров, чтобы терроризировать местное население. А учитывая, что это города-миллионники, мы можем представить себе процессы

подчеркнул Снегирев.

Как выглядит карта с желаниями Путина

Согласно условиям, которые озвучил Путин, Донбасс полностью перешел бы под контроль России, а Украина вернула бы части оккупированных сейчас Запорожской и Херсонской областей.

Как выглядит карта с желаниями Путина
Как выглядит карта с желаниями Путина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Теги:
#Донецкая область #Херсонская область #Запорожская область #Донбасс #Владимир Путин #Обмен #Дональд Трамп