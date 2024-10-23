У Бетельгейзе нашли тайного "партнера": это может объяснить, почему она не взрывается

Новая гипотеза позволит объяснить некоторые странности в поведении звезды

Одна из самых известных звезд среди любителей космоса Бетельгейзе в прошлом году даже стала своеобразным мемом среди ученых из-за того, что якобы "стесняется" взорваться и превратиться в сверхновую. Однако вполне вероятно, что у нее есть еще один секрет, о котором человечество даже не догадывалось.

Об этом говорится в исследовании Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон (США). Оно доступно для ознакомления в архиве препринтов arXiv.

Бетельгейзе приковывала внимание из-за своих неестественных перепадов в яркости, что уже породило множество теорий по поводу их природы. Одним из наиболее популярных вариантов было предположение, что звезда находится на последних этапах нормальной жизни и "со дня на день" превратится в сверхновую. Конечно речь шла о ближайших десятках тысяч лет, что, впрочем, очень мало в астрономических масштабах.

Суть нового исследования заключается в том, что ученые заметили несостыковки в фазе изменения радиальной скорости движения звезды (ее позиции относительно Земли) и ее светимости. Это натолкнуло на мысль, что что-то может влиять на красного гиганта, а наиболее очевидной идеей является наличие второй звезды неподалеку.

Яркость Бетельгейзе меняется каждые 416 дней, однако ученые выделили еще одно изменение, которое наблюдается примерно каждые 6 лет или 2170 дней. Это изменение длится намного дольше основного цикла пульсации и ученые теперь выдвигают гипотезу, что это время, за которое звезда-спутник делает полный оборот.

Теперь же ученые предположили, что перепады в светимости могут объясняться наличием звезды-спутника, которую уже назвали α Ori B (альфа Ориона Б) или менее формально "Betelbuddy" ("Приятель Бетеля"). Он должен находиться на расстоянии в 1850 радиусов звезды и быть примерно в 1,17 раза больше нашего Солнца. Может показаться, что это много, но стоит понимать, что Бетельгейзе в 400 миллионов раз больше Солнца по объему и в 100 тысяч раз ярче.

Визуализация размеров Бетельгейзе и α Ori B

Это также могло бы объяснить то, почему звезда кажется нам мигающей — перед ней может накапливаться пыль, из-за которой для нас она тускнеет. В то же время маленькая звезда может работать как "снегоуборщик" и расчищать эту пыль гравитационным воздействием, делая крупную звезду более видимой для землян.

Авторы исследования также предположили и другие варианты происходящего — выбросы потоков раскаленного газа или магнитные поля. Однако оба варианта кажутся им менее вероятными.

Как бы там ни было Бетельгейзе является старой звездой и ее превращение в сверхновую это вопрос ближайшего времени (по астрономическим меркам, конечно же). Однако если эта шестилетняя пульсация не связана с ее основным циклом, а действительно объясняется наличием звезды-спутника, то это может говорить, что она не так близка ко смерти, как мы думали. И в этом случае ее взрыва нам придется ждать не десятки тысяч лет, а сотни тысяч.

К слову, ранее ученые предположили, что Бетельгейзе не вращается с безумной скоростью. Однако происходящее на ее поверхности может создавать подобную иллюзию.