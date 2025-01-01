Почему появились кучерявые люди: ученые объяснили происхождение внешних черт

Скорость воздействия солнца и света проявлялась раньше тысячи лет, сейчас нужны десятки лет

Солнечный свет не только помогает вырабатывать витамин D или делает кожу загорелой. Оно явилось причиной изменений черт лица у предков. В частности, признаками воздействия солнца являются не только цвет кожи, но и размер глаз и даже вьющиеся волосы.

Об этом пишет Livescience. Темная кожа – часть механизма – она защищала от расщепления витамина B9 и старения кожи. Волосы закучерявились, по мнению ученых, для того, чтобы защитить людей от жаркого солнца. Кудри дают больший слой изоляции, чем прямые волосы.

Когда люди уходили из зон с сильным солнечным светом и переселялись в умеренные зоны – кожа становилась светлее. На это понадобилось около 40 тысяч лет. При этом светлый цвет пропускает больше витамина D. Однако меньше была и защита от УФ-излучения.

Солнечный свет также способствовал переменам в глазах человека. Люди с высоких широт имеют меньше защитного пигмента в радужной оболочке. Они также имеют большие глазницы (и, вероятно, глазные яблоки), возможно, чтобы пропускать больше света.

Свет все еще меняет нас, утверждают ученые – из-за увеличения искусственного освещения, зрение людей портится генетически. И происходит эта эволюция гораздо быстрее. Многие гены, связанные с близорукостью (миопией), стали более распространенными только за последние 25 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал сколько весят все люди на Земле. Интересно, что в тысячи раз больше весят рукотворные объекты, а от живой природы люди – только тысячная часть.