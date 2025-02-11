Хотели праздника? Ждите магнитную бурю. Ученые предупреждают о шторме на День святого Валентина

Спокойных дней не ожидается

Наша планета находится в потоке солнечного ветра, из-за чего на ней бурлит магнитная буря. Ученые предупреждают про еще один поток ветра, который 14 февраля может стать причиной нового геомагнитного шторма.

Еще один поток солнечного ветра направляется к Земле. Он вытекает из каньоновидной дыры в атмосфере Солнца, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Первый контакт с потоком 14 февраля может повлечь за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1 с арктическими полярными сияниями ", — отметили астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 11-16 февраля

Между тем специалисты сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют, что во вторник, 11 января, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день, 12 февраля, она снизит свою силу до 4 баллов. Однако 13 февраля она снова вырастет до "красного" уровня.

В последние дни на этой неделе не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет вторая волна морозов. Температура опустится еще ниже, как прогнозируют синоптики.