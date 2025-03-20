В Африке неизвестные организмы погрызли мрамор: ученые показали следы (фото)

Ученые хотят поискать что-то подобное в других местах планеты

Разнообразие жизни на нашей планете никогда не перестанет удивлять людей своими необычными формами или стратегиями выживания. Наверное организмы уже научились питаться всем, что в теории можно съесть, включая и камень.

Новую находку обнаружила группа немецких ученых, которые работали в Намибии, а позже в Саудовской Аравии и Омане. Их работа опубликована в журнале Geomicrobiology Journal.

Они обратили внимание на некоторые куски мрамора и известняка в пустынных регионах и обнаружили, что некоторые камни внутри имеют сеть трубочек до трех сантиметров в глубину. Организованное расположение подтолкнуло их к мысли, что оставили тоннели некие неизвестные науке микроорганизмы, которые развили в себе способность "кушать" камни.

При более детальном осмотре пород, были обнаружены остатки биологического материала и следы деятельности бактерий в виде карбоната кальция. Сами же пожиратели камней не сохранились, поэтому есть вероятность, что они либо давно вымерли, либо ученым придется поискать их внимательней.

"В любом случае, это старые структуры, возможно, возрастом один или два миллиона лет. Мы предполагаем, что они образовались в немного более влажном климате, а не в сухом пустынном климате, который преобладает сегодня", — сказал один из авторов исследования, геолог Кеес Пасшье.

Ученые считают, что микроорганизмы могли использовать некую органическую кислоту, чем разрушали мрамор и высвобождали углерод, который использовали для роста и размножения. При этом, геологи отмечают, что эти породы не были на поверхности, то есть микробам приходилось делать это в полной темноте и тесноте.

"Мы не знаем, существует ли она до сих пор, но эта форма жизни может быть важна для глобального углеродного цикла. Поэтому крайне важно, чтобы научное сообщество узнало о ней", — добавил Пасшье.

Стоит отметить, что это не единственный организм, который способен получать энергию, расщепляя камень. Для существ с таким образом жизни даже есть научное название — эндолиты.

Однако известные организмы могут проникать в породу разве что на пару миллиметров и часто пользуются естественными трещинами. В найденных камнях неизвестные "шахтеры" проделали весьма длинные тоннели, а их обилие может намекать на то, что организм был колониальным.

Как сообщалось ранее, крошечный бактериальный паразит может сэкономить человечеству миллиарды долларов на очистке воды.