Людей на заводах Hyundai заменят собаки, но не обычные

Hyundai изменяет правила игры

Роботы-собаки от Boston Dynamics скоро заполонят завод Hyundai в американском штате Джорджия. Компания планирует заказать "десятки тысяч" таких машин для помощи в производстве автомобилей.

Роботы будут работать бок о бок с людьми, выполняя наиболее опасные и монотонные задачи. Об этом пишет Newsweek.

Hyundai приобрела Boston Dynamics в 2021 году за 1,1 миллиарда долларов. С этого времени автопроизводитель активно внедряет робототехнику на своих предприятиях. Сейчас на заводе Metaplant America уже есть работы Spot, похожие на собак. Они работают на линии сборки автомобилей Hyundai.

В будущем на производственных объектах компании также появится робот-гуманоид Atlas. Представитель Boston Dynamics рассказал, что Atlas будет внедрен уже в этом году на заводе Metaplant.

Оба типа роботов будут выполнять разные задачи: от проверки качества автомобилей до транспортировки деталей и модулей на производственную линию.

Hyundai – не единственная компания, внедряющая робототехнику в производство. Mercedes-Benz также тестирует роботов-гуманоидов Apollo на своем заводе в Берлине. Эти роботы стоят менее 100 тысяч долларов за единицу.

Представитель Hyundai подчеркнул, что новые технологии не полностью заменяют людей: "Мы разработали производство так, чтобы объединить автоматизированные процессы с работой наших сотрудников. Это обеспечивает высочайшее качество автомобилей, собранных самым безопасным и удобным способом ".

Помимо Hyundai и Mercedes, роботы Boston Dynamics уже используют компании Gap Inc., InBev и южнокорейский производитель стали POSCO.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что прыгающий робот будет исследовать кратеры за пределами Земли. Его уже отправили на Луну.