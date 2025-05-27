Темний секрет "відра із Бромсвелла": вчені зрозуміли призначення стародавнього англосаксонського артефакту

Виробу вже понад 1500 років

Протягом майже 40 років археологи ламали голову над загадкою "відра з Бромсвелла" — артефакту VI століття, знайденого в англосаксонському похованні в Саффолку, Англія. Тепер вчені зрозуміли, що воно стало своєрідною урною для праху.

Про це пише The Wahinghton Post. Археологи нещодавно змогли знайти відсутні частини виробу і виявили, що воно схоже було використано для збереження кремованих залишків якоїсь важливої людини.

Сам артефакт було виявлено 1986 року в похованні Саттон-Ху, розташованому на північний схід від Лондона, практично біля узбережжя Північного моря. Археологи після його вивчення припустили, що воно потрапило до Британії з Візантійської імперії, проте його призначення тривалий час залишалося загадкою. До цього моменту.

"Ми нарешті розгадали загадку відра з Бромсвелла — тепер ми знаємо, що це перший із цих рідкісних предметів, який коли-небудь використовувався при кремаційному похованні", — сказала одна з учасників розкопок Хелена Гік.

Хоча розкопки в Саттон-Ху ведуться вже давно, але тільки зараз вдалося знайти основу відра, в якому зберігалися останки кремованих кісток людини та іншої тварини. Крім того, серед них знайшли двосторонній гребінь з оленячого рогу.

Англосакси нерідко використовували кремацію, проте прах вони зазвичай зберігали в керамічних горщиках чи урнах. Тому знахідка металевого відра говорить про те, що таким чином давні люди поховали когось дуже важливого. Втім, вчені поки що не знають, про кого йдеться.

Щодо відра, то на момент поховання йому вже було понад сотню років. Його виготовили на території нинішньої Туреччини, а потім воно незрозумілим чином опинилося на британських островах.

Можливо, його туди принесли саксонські солдати або його було передано як дипломатичний подарунок франками. При цьому археологи навіть поцікавилися, чи могли в англосаксонських поселень бути прямі контакти з Візантією, через торговців чи найманців.

Як повідомлялося раніше, археологи в Нідерландах змогли виявити язичницьке місце поклоніння, в якому приносили жертву "диявольські гроші". Знахідка цінна не тільки тим, що проливає світло на життя людей, які жили в тому регіоні в дохристиянські часи, а й, можливо, показує зміну епох.