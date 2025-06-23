Магнитная буря взяла паузу, но надолго ли это? Ученые дали прогноз для украинцев

Земле стоит готовиться к новой волне штормов

Пока магнитная буря завершилась, но шторм возобновится уже скоро. Он начнет бушевать на Земле, вероятно, из-за потока солнечного ветра, который вытечет из дыры в атмосфере Солнца.

Большая дыра в атмосфере Солнца возвращается к Земле и распыляет поток солнечного ветра в нашем направлении. Ожидается, что передний край упадет на нашу планету поздно вечером 25 июня, что повлечет за собой вероятность геомагнитных бурь класса G1, как сообщили на сайте исследования космической погоды "Spaceweather".

Магнитные бури на Земле в понедельник-среду

В то же время, в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных колебаний.

Итак, в соответствии с ним 23 июня держится низкая солнечная активность. Однако уже 24 июня ожидается средняя магнитная буря в почти 4 балла силой, которая 25 июня вырастет до сильной почти 5-балльной.

В ближайшие дни прогнозируется средняя и сильная магнитная буря

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину примчится адская жара до +40 градусов.