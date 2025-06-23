Магнітна буря взяла паузу, але чи надовго це? Вчені дали прогноз для українців

Землі варто готуватись до нової хвилі штормів

Поки магнітна буря завершилась, але шторм поновиться вже скоро. Він почне вирувати на Землі, ймовірно, через потік сонячного вітру, який витече з діри в атмосфері Сонця.

Велика діра в атмосфері Сонця повертається до Землі та розпилює потік сонячного вітру в нашому напрямку. Очікується, що передній край впаде на нашу планету пізно ввечері 25 червня, що спричинить ймовірність геомагнітних бур класу G1, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди "Spaceweather".

Магнітні бурі на Землі упродовж понеділка-середи

Водночас у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних коливань.

Тож, відповідно нього 23 червня тримається низька сонячна активність. Однак вже 24 червня очікується середня магнітна буря в майже 4 бали силою, яка 25 червня виросте до сильної майже 5-бальної.

Найближчими днями прогнозується середня та сильна магнітна буря

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну примчиться пекельна спека до +40 градусів.