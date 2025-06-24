Чуда не произошло. Затяжная магнитная буря до сих пор продолжается: увеличит ли она свою силу

Солнце никак не успокоится

Как и прогнозировалось, на Земле начала бушевать средняя магнитная буря, хотя можно считать, что долговременный шторм просто снизил свою силу. Ведь этот шторм, который должен был завершиться 23 июня, просто ненадолго взял перерыв.

Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather предупреждают, что большая дыра в атмосфере светила поворачивается к Земле и распыляет поток солнечного ветра в нашем направлении. Ожидается, что его частица упадет на Землю поздно вечером 25 июня и, вероятно, повлечет за собой геомагнитные бури класса G2, или 6-балльные.

Магнитные бури в течение 24-26 июня

Астросиноптики из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, также прогнозируют почти 6-балльную магнитную бурю 25 июня. Кроме того, они также говорят, что 24 июня держится только средний шторм в 3,7 балла, а 26 июня предполагается сильный 5-балльный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину через несколько дней будет заливать дождями. Синоптики дали прогноз, кому повезет меньше всего.