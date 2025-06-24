Дива не сталося. Затяжна магнітна буря досі триває: чи збільшить вона свою силу

Сонце ніяк не заспокоїться

Як і прогнозувалось, на Землі почала вирувати середня магнітна буря, хоча можна вважати, що довготривалий шторм просто знизив свою силу. Адже цей шторм, який мав завершитись 23 червня, просто ненадовго взяв перерву.

Вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather попереджають про те, що велика діра в атмосфері світила повертається до Землі та розпилює потік сонячного вітру в нашому напрямку. Очікується, що його частинка впаде на Землю пізно ввечері 25 червня і, ймовірно, спричинить геомагнітні бурі класу G2, або 6-бальні.

Магнітні бурі протягом 24-26 червня

Астросиноптики зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, також прогнозують майже 6-бальну магнітну бурю 25 червня. Крім того, вони також кажуть, що 24 червня тримається лише середній шторм в 3,7 бала, а 26 червня передбачається сильний 5-бальний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну за кілька днів заливатиме дощами. Синоптики дали прогноз, кому пощастить найменше.