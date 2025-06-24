Рождество Иоанна Крестителя 24 июня: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить близких

В этот день отмечается большой праздник — Рождество Иоанна Крестителя

В этот день, 24 июня, по новому церковному календарю отмечается большой церковный праздник — Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи). Этот святой был пророком, который предсказал пришествие Мессии, а позже крестил Иисуса Христа.

Примечательно, что это один из немногих церковных праздников, посвященных рождению святого, кроме Рождества Христова и Богородицы. В этот день в храмах проходят праздничные богослужения, а верующие поздравляют друг друга теплыми словами и пожеланиями.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок, открыток и пожеланий своими словами, чтобы вы могли поздравить близких с праздником.

Поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Крестителя

Поздравляю с великим праздником Рождества Иоанна Крестителя! Пусть его святая жизнь и проповедь покаяния вдохновляют тебя на добрые дела. Желаю мира в душе, радости и Божьей благодати!

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В день Рождества Иоанна Предтечи от всей души поздравляю тебя! Пусть этот светлый праздник наполнит сердце верой и надеждой.

С праздником Рождества Иоанна Крестителя! Пусть его пример смирения и стойкости укрепляет тебя в духовной жизни. Желаю радости, мира и благословения от Господа в этот святой день!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи, пророка и крестителя Господня! Пусть его призыв к покаянию и праведности вдохновляет тебя на чистую и светлую жизнь. Желаю Божьей помощи и душевного тепла!

В этот радостный день Рождества Иоанна Крестителя поздравляю тебя от сердца! Пусть его святая миссия напоминает о важности веры и добродетели. Желаю мира, счастья и Божьего благословения!

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С праздником Рождества Иоанна Предтечи! Пусть этот день принесет тебе духовное обновление и радость. Желаю, чтобы Божья благодать и пример великого пророка сопровождали тебя всегда!

Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя, предвестника Спасителя! Пусть его жизнь вдохновляет тебя на стойкость и веру в Божий промысел. Желаю мира в душе и светлых дней!

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В день Рождества Иоанна Предтечи желаю тебе духовной силы и радости! Пусть его проповедь о покаянии и правде ведет тебя к свету и добру. Поздравляю с этим святым праздником!

С Рождеством Иоанна Крестителя! Пусть этот праздник наполнит твое сердце теплом и верой в Божью милость. Желаю жить в гармонии и следовать путем любви и праведности!

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Поздравляю с праздником Рождества Иоанна Предтечи! Пусть его святость и преданность Богу вдохновляют тебя на добрые поступки. Желаю мира, счастья и Божьего благословения в этот светлый день!

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