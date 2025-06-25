Магнитная буря может быть еще сильнее. Сколько она будет бушевать

На графике магнитных штормов есть трехдневная буря

Земля по-прежнему находится в лапах сильной магнитной бури и в ближайшие дни не собирается завершаться. Ученые предостерегают о потоке солнечного ветра, вытекающего из дыры в атмосфере Солнца.

Синоптики из NOAA сообщают, что в среду, 25 июня, возможны геомагнитные штормы G1-G2, то есть 5-6-балльные, когда ожидается, что поток солнечного ветра поразит Землю. Газообразный материал вытекает из экваториальной дыры в атмосфере Солнца, передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

График магнитных бурь в течение 25-27 июня

По данным обновленного графика геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 25 июня держится сильный шторм в 5,3 балла, 26 июня он упадет до 5 баллов, а уже 27 июня перерастет в средний 4-бальный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину снова придут затяжные дожди. Синоптики предупреждают о непогоде уже в эти дни.