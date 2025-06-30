Магнитная буря опять обманула? Что будет в эти дни

Астросиноптики обновили график геомагнитных колебаний

Магнитная буря утром 29 июня завершилась и на Земле царила геомагнитная "тишина". Однако в те же сутки она возобновилась до 5 баллов, хотя 30 июня ее снова нет на графике. Есть вероятность, что она пропала ненадолго.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 30 июня держится низкая солнечная активность в 1,7 балла. Покой еще продлится и 1 июля.

Однако поясним, что низкая солнечная активность прогнозировалась еще с 29 июня. Однако позже затяжная магнитная буря возобновилась и стала сильной 5-балльной. А значит есть такая же вероятность есть и 30 июня и 1 июля. Ученые объяснили, что солнечная погода может меняться каждые 10 минут, а вместе с тем и прогноз на графике. Поэтому землянам все равно стоит быть настороже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть Украины накроет сильная гроза. Синоптики спрогнозировали, когда нужно соблюдать осторожность.