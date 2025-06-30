Магнітна буря знову надурила? Що буде цими днями

Астросиноптики оновили графік геомагнітних коливань

Магнітна буря вранці 29 червня завершилась і на Землі панувала геомагнітна "тиша". Однак протягом тієї ж доби вона поновилась до 5 балів, хоча 30 червня її знову немає на графіку. Є ймовірність, що вона зникла ненадовго.

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 30 червня тримається низька сонячна активність у 1,7 бала. Спокій ще триватиме й 1 липня.

Однак пояснимо, що низька сонячна активність прогнозувалась ще з 29 червня. Однак пізніше затяжна магнітна буря поновилась і стала сильною 5-бальною. А отже є така сама ймовірність є і 30 червня та 1 липня. Вчені пояснили, що сонячна погода може змінюватись кожні 10 хвилин, а разом з тим і прогноз на графіку. Тому землянам все одно варто бути насторожі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частину України накриє сильна гроза. Синоптики спрогнозували, коли потрібно бути обережним.