Предыдущая магнитная буря завершилась, но на горизонте уже новая. Какой силы она будет

Ученые обновили график солнечной активности

Магнитная буря, как прогнозировалось, должна была завершиться еще 30 июня, но позже она возобновила свою силу. Хотя наша планета отдыхает от штормов, но это не надолго.

На Землю мчится выброс корональной массы (СМЕ), как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather. По модели NASA, незначительный СМЕ, как ожидается, упадет на нашу планету поздно утром 1 июля и, вероятно, может повлечь за собой геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные.

Магнитные бури в течение 1-3 июля

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 1 июля держится низкая солнечная активность в 3 балла.

Однако уже 2 июля ожидается новая магнитная буря в 5,3 балла, то есть сильная. На следующий день она немного снизит свою силу, но все равно будет "красной".

Какими буду магнитные бури в эти дни

Следует объяснить, что геомагнитный шторм должен был завершиться еще 30 июня. Однако прогноз изменился и в тот же день магнитная буря выросла до 6-балльной. Ученые говорят, что это связано с тем, что солнечная погода нестабильна и может меняться каждые 10 минут. То есть, если утром ожидалась "тишина", то это не значит, что она продержится до конца суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в июле ожидаются самые жаркие дни.