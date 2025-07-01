Праздник Космы и Дамиана 30 июня: почему нельзя работать на земле в этот день

В этот день нужно соблюдать определенные запреты

Во вторник, 1 июля, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамиана. Ранее праздник отмечали 14 июля.

Чудотворцы Косма и Дамиан родились на территории современной Турции. Их семья была христианской. Они изучали искусство знахарства и лечили людей. За свою работу Косма и Дамиан не брали денег, поэтому их стали называть бессеребренниками. За это святые получили славу и стали почитаемыми в обществе. Особое внимание они уделяли исцелению бедных.

Кроме лечения, Косма и Дамиан распространяли веру в Иисуса Христа. Впрочем, император Диоклетиан приказал поймать братьев и заставить отречься от веры. Они не согласились, из-за чего бессеребренников долго пытали, но их не принимали никакие мучения. Так братьям отрубили головы.

Традиции и приметы 1 июля

В этот день христиане почитают в храмах святых Косма и Дамиана. Они считаются наставниками фармацевтов, стоматологов, хирургов и всех врачей в целом. Поэтому верующие просят у святых выздоровления от болезней и крепкого здоровья.

В народе активно собирали травы, потому что верили, что они в этот день имеют особую силу. Считалось, что настои из трав помогут поправиться.

Увидели с утра туман — день будет теплым.

Дождь – ожидайте осадки в следующем месяце.

Солнечный и жаркий день – к большому урожаю.

Что нельзя делать 1 июля

Не стоит жаловаться на жизнь и говорить о своих проблемах. Это привлечет еще большие проблемы.

В этот день нежелательно работать на земле, потому что урожай не получите.

Не рекомендуется устраивать веселья – наши предки проводили день в тишине.

Запрещено убивать животных.

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