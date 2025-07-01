Праздник Космы и Дамиана 30 июня: почему нельзя работать на земле в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день нужно соблюдать определенные запреты
Во вторник, 1 июля, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамиана. Ранее праздник отмечали 14 июля.
Чудотворцы Косма и Дамиан родились на территории современной Турции. Их семья была христианской. Они изучали искусство знахарства и лечили людей. За свою работу Косма и Дамиан не брали денег, поэтому их стали называть бессеребренниками. За это святые получили славу и стали почитаемыми в обществе. Особое внимание они уделяли исцелению бедных.
Кроме лечения, Косма и Дамиан распространяли веру в Иисуса Христа. Впрочем, император Диоклетиан приказал поймать братьев и заставить отречься от веры. Они не согласились, из-за чего бессеребренников долго пытали, но их не принимали никакие мучения. Так братьям отрубили головы.
Традиции и приметы 1 июля
В этот день христиане почитают в храмах святых Косма и Дамиана. Они считаются наставниками фармацевтов, стоматологов, хирургов и всех врачей в целом. Поэтому верующие просят у святых выздоровления от болезней и крепкого здоровья.
В народе активно собирали травы, потому что верили, что они в этот день имеют особую силу. Считалось, что настои из трав помогут поправиться.
- Увидели с утра туман — день будет теплым.
- Дождь – ожидайте осадки в следующем месяце.
- Солнечный и жаркий день – к большому урожаю.
Что нельзя делать 1 июля
- Не стоит жаловаться на жизнь и говорить о своих проблемах. Это привлечет еще большие проблемы.
- В этот день нежелательно работать на земле, потому что урожай не получите.
- Не рекомендуется устраивать веселья – наши предки проводили день в тишине.
- Запрещено убивать животных.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуют День бабушки в этом году. Еще достаточно времени до этого события.