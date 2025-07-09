Сильна магнітна буря завершилась? Чого чекати наприкінці тижня

Чи будуть магнітні бурі найближчими днями

Затяжна "червона" сильна магнітна буря, ймовірно, знизила свою силу на Землі і завершилась. Астросиноптики прогнозують, що найближчими днями сонячна активність буде низькою, але є шанс того, що геомагнітний шторм взяв перерву ненадовго.

У середу, 9 липня, тримається геомагнітний "шторм". Про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Така геомагнітна ситуація прогнозується протягом 10 та 11 липня.

Графік геомагнітних штормів

Але пояснимо, що це не остаточний прогноз щодо магнітних бур, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. А отже, якщо зранку прогнозувалась низька сонячна активність зеленого рівня, то це не означає, що "тиша" протримається до самого кінця доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики поділились прогнозом, коли Україну нарешті покине пекельна спека. Місцями показники на термометрах у денний час можуть опуститись аж до 16 градусів тепла.