Турция пробилась в четвертьфинал Евро-2024 (видео)

Австрия покидает турнир

Во вторник, 2 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершился первый раунд плей-офф. В последней игре 1/8 финала встретились команды Турции и Австрии.

Встреча, проходившая в Лейпциге на одноименном стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу Турции. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды играли на встречных курсах, однако более удачливыми поначалу оказались турецкие футболисты, в частности центральный защитник Мерих Демирал. К 59-й минуте центрбек оформил дубль. Австрия и не думала сдаваться и сумела отквитать один мяч усилиями Михаэля Грегорича, однако забить еще Команда не сумела.

Полный видеообзор матча Австрия — Турция будет доступен здесь позднее.

Напомним, на Евро-2024 Австрия сенсационно выиграла "группу смерти". Команда проиграла Франции (0:1), переиграла Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Турция на ЧЕ-2024 победила Грузию (3:1), уступила Португалии (0:3) и обыграла Чехию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".