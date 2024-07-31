В Польше микроавтобус с украинцами въехал в грузовик: есть погибший и пострадавшие (видео)

Часть пострадавших пришлось эвакуировать спасательным вертолетом

В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами. Происшествие произошло на дороге А2 между развязками Poznań Krzesiny и Poznań Wschód возле города Познань.

Об этом информирует inPoland. Отмечается, что микроавтобус врезался в грузовик из-за чего один человек погиб, а еще шестеро получили ранения.

Сообщается, что вечером 30 июля микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах врезался в заднюю часть грузовика. Из-за этого 62-летний гражданин Украины, который находился на водительском месте, погиб на месте.

Лишь один из пассажиров не получил тяжелых травм. При этом состояния двух из них оценивается как тяжелое, речь идет о 83-летней женщине и 62-летнем мужчине. В Микроавтобусе находилось семь человек, из них лишь один поляк, остальные являются выходцами из Украины.

"На месте аварии работали многочисленные службы. Из-за серьезных повреждений автомобиля некоторых пострадавших пришлось вызволять с помощью пожарных. Для оказания медицинской помощи привлекли несколько карет скорой помощи и спасательный вертолет. Дорога А2 была заблокирована на несколько часов", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что причиной аварии стала невнимательность водителя.

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