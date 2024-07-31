У Польщі мікроавтобус з українцями в’їхав у вантажівку: є загибла і постраждалі (відео)

Частину постраждалих довелося евакуювати рятувальним вертольотом

У Польщі у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Подія сталася на дорозі А2 між розв’язками Poznań Krzesiny та Poznań Wschód біля міста Познань.

Про це інформує inPoland. Зазначається, що мікроавтобус врізався у вантажівку, через що одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення.

Повідомляється, що увечері 30 липня мікроавтобус Fiat Ducato на українських номерах врізався у задню частину вантажівки. Через це 62-річний громадянин України, який перебував на місці водія, загинув на місці.

Лише один із пасажирів не отримав тяжких травм. При цьому стан двох з них оцінюється як важкий, йдеться про 83-річну жінку і 62-річного чоловіка. У Мікроавтобусі перебувало семеро людей, з них лише один поляк, решта є вихідцями з України.

"На місці аварії працювали численні служби. Через серйозні пошкодження автомобіля деяких постраждалих довелося визволяти за допомогою пожежників. Для надання медичної допомоги залучили кілька карет швидкої допомоги та рятувальний вертоліт. Дорога А2 була заблокована на кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що причиною аварії стала неуважність водія.

Як повідомлялося раніше, у Києві п’яна 22-річна дівчина розбила машину об дерево, поки тікала від поліцейських.