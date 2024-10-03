Прослушка в туалете: Борис Джонсон заявил, что его "слушали" израильские шпионы

Инцидент произошел еще в 2017 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что его личную ванную комнату в Министерстве иностранных дел якобы прослушивали израильские шпионы.

Об этом он написал в своей новой книге "Unleashed", сообщает издание Metro. По его словам, в комнате было найдено подслушивающее устройство после того, как ею воспользовался премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Там Биби некоторое время приводил себя в порядок, и это может быть совпадением, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие жуков, они нашли подслушивающее устройство в "гром-ящике" (thunder box – старинное сленговое название туалета), – написал Джонсон.

Как утверждает экс-премьер, инцидент произошел еще в 2017 году, во время официального визита Нетаньяху в Великобританию. Издание Telegraph спросило Джонсона об этом заявлении, на что он ответил: "Я думаю, что все, что вам нужно знать об этом эпизоде, есть в книге".

Как сообщают иностранные СМИ, правительство Израиля пока никак не прокомментировало заявление Джонсона.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как Израилю удалось заранее поместить взрывчатку в пейджеры Хезболлы, чтобы совершить массовую "пейджерную атаку".