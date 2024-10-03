Прослушка у вбиральні: Боріс Джонсон заявив, що його "слухали" ізраїльські шпигуни

Інцидент стався ще у 2017 році

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що його особисту ванну кімнату в Міністерстві закордонних справ нібито прослуховували ізраїльські шпигуни.

Про це він написав у своїй новій книзі "Unleashed", повідомляє видання Metro. За його словами, у кімнаті було знайдено підслуховуючий пристрій після того, як нею скористався прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"Там Бібі деякий час приводив себе до ладу, і це може бути збігом, а може й ні, але мені сказали, що пізніше, коли вони проводили регулярну перевірку на наявність жуків, вони знайшли підслуховуючий пристрій у "грім-ящику" (thunder box — старовинна сленгова назва туалету), — написав Джонсон.

Як стверджує експрем’єр, інцидент стався ще у 2017 році, під час офіційного візиту Нетаньягу до Великої Британії. Видання Telegraph запитало Джонсона про цю заяву, на що він відповів: "Я думаю, що все, що вам потрібно знати про цей епізод, є в книзі".

Як повідомляють іноземні ЗМІ, уряд Ізраїлю поки ніяк не прокоментував заяву Джонсона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Ізраїлю вдалося завчасно помістити вибухівку в пейджери Хезболли, щоб вчинити масову "пейджерну атаку".