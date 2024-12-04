Правительство Франции отправили в отставку: что будет дальше

У правительства не было большинства в парламенте

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) впервые с 1962 года отправила правительство в отставку. Оно продержалось лишь три месяца, что является самым коротким сроком со времен основания Пятой республики в 1958 году.

Об этом пишет Le Figaro. Причиной стало использование премьер-министром Мешелем Барнье статьи 49.3 Конституции Франции, которая позволяет принять закон без голосования в Национальной ассамблее.

В этом случае речь идет о проекте бюджета на 2025 год. Применение положения вызвало сильное недовольство у правых и левых партий, а поскольку у правительства нет поддержки большинства, то голосов оппозиции хватило, чтобы проголосовать за вотум недоверия.

Отмечается, что Барнье применил специальную процедуру для одобрения части проекта бюджета о социальных расходах, который завис после недель безрезультатных дебатов.

По законам Франции выборы могут состояться не менее чем через год после проведения предыдущих. Поэтому президент Эммануэль Макрон намерен в течение суток найти нового премьера.

Как сообщалось ранее, южнокорейская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля после его попытки ввести военное положение в стране.