Доступ в ТикТок закроют для самых впечатлительных для их же блага: кого коснется

Ограничения будут касаться использования ряда фильтров, которые меняют черты лица

Платформа TikTok ограничит доступ пользователям, которым не исполнилось 18 лет, к фильтрам, которые меняют внешний вид человека.

Об этом сообщает The Guarian. Теперь подростки не смогут искусственно увеличить глаза, подтянуть губы и поменять тон кожи. Это все делается из-за беспокойства по поводу роста тревожности и падения самооценки у детей.

В то же время это не коснется комических фильтров, которые добавляют такие эффекты, как "собачьи носы" или "заячьи уши".

Кроме того администрация соцсети объявила, что будет блокировать доступ к платформе людям, которым не исполнилось 13 лет. Отмечается, что решение об изменениях в пользовательской политике TikTok было принято во время форума по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.

К концу 2024 года TikTok планирует испытать новые автоматизированные системы, которые используют машинное обучение для выявления людей, нарушающих возрастные ограничения. Теперь люди, которым заблокировали доступ к соцсети по ошибке, могут подать апелляцию.

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