Состояние Папы Римского ухудшилось: понадобилось переливание крови

Глава Католической церкви страдает от двусторонней пневмонии

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим. Кроме того, он чувствует себя хуже, чем днем ранее.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Святого престола 22 февраля. Понтифик находится в больнице в Риме с 14 февраля, когда у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Отмечается, что утром у Папы Римского случился длительный астматический респираторный кризис, из-за чего его подключили к кислороду. Также у него было зафиксировано снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения), что связано с анемией. Это потребовало срочного переливания крови.

"Святейший Отец находится в бодром состоянии и провел день в кресле, хотя чувствует себя хуже, чем накануне. На данный момент прогноз сдержанный", — говорится в сообщении.

В последние дни в социальных сетях начали распространяться слухи, что Франциск находится в критическом состоянии и уже получил последнее помазание. По данным миланской газеты Il Giornale, эти ложные сообщения распространяют оппоненты Папы в Ватикане.

При этом есть информация, что из-за проблем со здоровьем, он может уйти в отставку, поскольку лечение может продлиться очень долго.