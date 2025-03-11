Венгрия осталась без нефти после атаки на нефтепровод "Дружба" и уже нашла "виноватых"

Венгрия расценивает это как "нападение на свой суверенитет"

Поставки нефти из России в Венгрию были временно приостановлены из-за удара по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". По мнению местных властей, это произошло в результате дроновой атаки на территорию РФ со стороны ВСУ.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание Telex. Удар якобы пришелся по измерительной станции нефтепровода "Дружба".

Именно из-за этого пришлось временно приостановить транспортировку нефти из Росии в Венгрию, заявил глава МИД Петер Сийярто. Он назвал атаку "недопустимой" и сказал, что энергоснабжение Венгрии — это вопрос суверенитета.

Ремонтные работы на объекте уже активно ведутся, поэтому транзит может возобновиться в самое ближайшее время.

"Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, которая направлена на Венгрию. Венгрия не участвует в войне между Россией и Украиной, Венгрия не несет ответственности за эту войну", — сказал Сийярто.

Стоит отметить, что на данный момент никаких официальных подтверждений данной информации нет.

Напомним, нефтепровод "Дружба" — крупнейший в мире нефтепровод и основной маршрут, по которому сырая нефть попадает из России в страны Центральной и Западной Европы. Его общая протяженность составляет около 5 200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России в Беларусь, где разветвляется на две линии: Северную (Беларусь, Польша и Германия) и Южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

1 декабря 2024 года произошла утечка нефти на нефтепроводе "Дружба" в Польше. Нефтепровод, играющий ключевую роль в поставках нефти в Польшу и Германию, получил повреждение в районе Пневы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер Венгрии Виктор Орбан захотел, чтобы ЕС начал прямые переговоры с Москвой о войне России против Украины.