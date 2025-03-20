Жуткая трупная вонь: недалеко от границы с Украиной хотят захоронить 65 тысяч зараженных свиней (карта)

Местные заявляют, что хотят жить в здоровой среде, а не вблизи кладбища свиней

В Молдове на ферме в Рошканах была подтверждена вспышка чумы свиней. Туши 65 тысяч этих животных намерены захоронить на окраине населенного пункта, недалеко от сел Калфа и Калфа Ноуэ. Это, к слову, всего в 15 км от Украины. У местных жителей эта новость вызвала недовольство и беспокойство.

Люди возмущены, что помимо невыносимого запаха, который исходит от близлежащих ферм и реки Бык, им теперь предстоит терпеть запах от трупов животных. Об этом сообщает издание moldova1.md.

"Почему фермер из Рошкан не берет на себя ответственность за то, что устроил этот беспорядок в своем селе, почему он устраивает его в нашем?" — говорят люди.

Также они отмечают, что хотят жить в здоровой среде, а не поблизости с кладбищем свиней.

"Вокруг одни фермы, плохо пахнет. Если они закопают и эти туши, в нашем селе получится кладбище свиней". "У нас дети, и мы хотим жить в здоровой среде", — заявили местные жители.

В то же время специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов уверяют, что захоронение свиней будет произведено с соблюдением правил, и люди не почувствуют запаха от туш.

"Их захоранивают на глубине шести метров, куда насыпают слой соломы с хлорной известью, затем туши складируют, на высоте полутора метров от поверхности их засыпают землей, и вот вся процедура. Другого отведенного места, соответствующего требованиям, нет, остальное — частная земля", — подчеркнул заместитель руководителя Агентства по безопасности пищевых продуктов Чимишлии Ион Даскэл.

Известно, что с того момента, как на ферме была обнаружена вспышка африканской чумы свиней, уже было забито до двух тысяч этих животных. По словам специалистов, риск новых вспышек все еще есть, потому в регионе будут действовать строгие ограничения сроком на 90 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черновцах, на островке реки Прут, были обнаружены туши свиней, зараженных африканской чумой.