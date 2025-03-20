Жахливий трупний сморід: недалеко від кордону з Україною хочуть поховати 65 тисяч заражених свиней (карта)

Місцеві заявляють, що хочуть жити у здоровому середовищі, а не поблизу цвинтаря свиней

У Молдові на фермі в Рошканах було підтверджено спалах чуми свиней. Туші 65 тисяч цих тварин хочуть поховати на околиці населеного пункту, неподалік сіл Калфа та Калфа Ноуе. Це, до речі, лише за 15 км від України. У місцевих жителів ця новина викликала невдоволення та занепокоєння.

Люди обурені, що окрім нестерпного запаху, що походить від прилеглих ферм і річки Бик, вони тепер мають терпіти запах від трупів тварин. Про це повідомляє видання moldova1.md.

"Чому фермер із Рошкан не бере на себе відповідальність за те, що влаштував цей безлад у своєму селі, чому він влаштовує його в нашому?", — кажуть люди.

Також вони зазначають, що хочуть жити у здоровому середовищі, а не поблизу цвинтаря.

"Навколо одні ферми, погано пахне. Якщо вони закопають і ці туші, у нашому селі вийде цвинтар свиней". "У нас діти, і ми хочемо жити у здоровому середовищі", — заявили місцеві жителі.

Водночас фахівці Національного агентства з безпеки харчових продуктів запевняють, що поховання свиней буде здійснено з дотриманням правил, і люди не відчують запаху від туш.

"Їх ховають на глибині шести метрів, куди насипають шар соломи з хлорним вапном, потім туші складують, на висоті півтора метра від поверхні їх засипають землею, і ось вся процедура. Іншого відведеного місця, що відповідає вимогам, немає, решта — приватна земля", — підкреслив заступник керівника.

Відомо, що з того моменту, як на фермі було виявлено спалах африканської чуми свиней, вже було забито до двох тисяч цих тварин. За словами фахівців, ризик нових спалахів все ще є, тому в регіоні діятимуть суворі обмеження на 90 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Чернівцях, на острівці річки Прут, було виявлено туші свиней, заражених африканською чумою.