Некоторые пользователи поделились тревогой по поводу возможных депортаций

В 2025 году празднование 9 мая в ряде стран приобрело новые оттенки, в частности в Португалии. Россияне, проживающие на территории этого государства, планируют организовать праздничные мероприятия с использованием агрессивной символики.

Соответствующее сообщение появилось в одной из Facebook-групп. В городах Албуфейра и Алмансил планируются такие "празднования". Следует отметить, что некоторые участники этих парадов сознательно пытаются провоцировать украинцев и других граждан, выступающих против СССР и России.

Граждане в Португалии готовятся к празднованию 9 мая, используя георгиевские ленты, Z-символы и другую символику, которая ассоциируется с войной и агрессивной политикой Москвы.

Одна из пользовательниц рассказала о семейной "традиции": "Мы празднуем и парад смотрим. Сыну нравится. 3 года празднуем вдвоем. Раньше — втроем. Муж тоже уважал наш праздник. Он португалец, очень уважал СССР", — говорится в сообщении.

Другой пользователь поделился своей тревогой по поводу возможных депортаций: "Там же говорят, что депортируют парадчиков из многих стран… Не страшно?", – написал он.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Россия активно организует пропагандистские акции с использованием враждебной символики, что может привести к новым конфликтам в Европе и создать дополнительную угрозу для беженцев из Украины. Кроме Португалии, ожидается, что подобные мероприятия будут проходить в Чехии, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Польше, Румынии, Италии, Канаде, Сербии, Германии, США и других странах.

"Россия фальсифицирует историю, извращает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире", — добавили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предложенное Владимиром Путиным "перемирие" на 8-11 мая — это его попытка защититься от украинской армии. Российский президент стремится отпраздновать День победы на Красной площади, не переживая, что на его голову может упасть дрон.