Z-символіка та провокації: як росіяни відзначатимуть у Португалії 9 травня

Деякі користувачі поділилися тривогою щодо можливих депортацій

У 2025 році святкування 9 травня в ряді країн набуло нових відтінків, зокрема в Португалії. Росіяни, що проживають на території цієї держави, планують організувати святкові заходи з використанням агресивної символіки.

Відповідний допис з'явився в одній із Facebook-груп. У містах Албуфейра та Алмансіл плануються такі "святкування". Слід зауважити, що деякі учасники цих парадів свідомо намагаються провокувати українців та інших громадян, які виступають проти СРСР та політики Росії.

Громадяни в Португалії готуються до святкування 9 травня, використовуючи георгіївські стрічки, Z-символи та іншу символіку, яка асоціюється з війною та агресивною політикою Москви.

Одна з користувачок розповіла про сімейну "традицію": "Ми святкуємо й парад дивимося. Синові подобається. 3 роки святкуємо удвох. Раніше — втрьох. Чоловік теж поважав наше свято. Він португалець, дуже поважав СРСР", — йдеться в повідомленні.

Інший користувач поділився своєю тривогою щодо можливих депортацій: "Там же кажуть, що депортують парадників із багатьох країн… Не страшно?", — написав він.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що Росія активно організовує пропагандистські акції з використанням ворожої символіки, що може призвести до нових конфліктів у Європі та створити додаткову загрозу для біженців з України. Окрім Португалії, очікується, що подібні заходи будуть проходити в Чехії, Болгарії, Бельгії, Великій Британії, Польщі, Румунії, Італії, Канаді, Сербії, Німеччині, США та інших країнах.

"Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про "перемогу над фашизмом" з метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі", — додали в установі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що запропоноване Володимиром Путіним "перемир'я" на 8-11 травня — це його спроба захиститися від української армії. Російський президент прагне відсвяткувати День перемоги на Червоній площі, не переживаючи, що на його голову може впасти дрон.