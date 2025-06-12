Без "Таурусов", но… Главные заявления с брифинга Зеленского и Писториуса

Германия будет помогать финансировать производство дальнобойного оружия

Германия не даст Украине дальнобойные ракеты Taurus, но увеличит военную помощь более чем вдвое. Министр обороны Борис Писториус прямо сказал журналистам, что его страна не рассматривает передачу этих ракет.

Берлин выделит Украине 9 миллиардов евро помощи вместо запланированных 4 миллиардов. Об этом Борис Писториус сообщил на брифинге с Владимиром Зеленским в Киеве.

Писториус закрыл вопрос "Таурусов" одним словом

Немецкий министр обороны поставил точку в вопросе ракет "Таурус". Когда журналисты спросили, будет ли Германия рассматривать передачу этих ракет, он ответил просто.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это. Я отвечаю вам — нет", — сказал Писториус.

Вместо ракет немцы дают больше денег. Берлин увеличит военную помощь до 9 млрд евро в этом году.

"Мы подписали определенные договоренности, которые будут это гарантировать. Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. Добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено", — рассказал министр.

Писториус также сказал, что Германия будет помогать финансировать производство дальнобойного оружия для Украины.

Украина может производить оружие на 30 миллиардов долларов

Зеленский рассказал, что Украина использует не все возможности в производстве оружия. Из-за нехватки денег страна не использует 40% своих возможностей.

"Но у нас уже сегодня есть возможность использовать наши возможности примерно на 30 млрд долларов", — сказал президент.

Украинский лидер также рассказал, что договорился с немцами о совместном производстве оружия.

"Мы договорились о дополнительных инвестициях в производство. Это для нас важные вещи. Что касается инвестиций в производство — мы говорим как о производстве в Украине, так и о производстве в Германии. Когда мы об этом говорим — мы говорим о наших дальнобойных возможностях", — сказал Зеленский.

Германия будет поставлять IRIS-T три года

Зеленский также поблагодарил Писториуса за немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T: "Мы также благодарны за поставки систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставки. Я не буду говорить обо всех деталях, но план на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важна помощь", — сказал он на брифинге.

Зеленский: "Все сейчас борются за деньги"

Президент объяснил, как он видит нынешнюю ситуацию на войне. По его словам, сейчас все борются за деньги.

"Технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. "Русские" борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что уже есть производство, а его не хватает", — рассказал президент.

Когда главная редактор сайта Новости.LIVE Елена Халик спросила о санкциях США против России, президент ответил осторожно.

"Эти санкции для нас очень важны. Но окончательное решение будет в Белом доме", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вместо Taurus Украина может разработать собственную ракету. Она достанет вглубь России.