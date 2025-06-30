Планируется создать рабочую группу, которая соберет данные по антиконституционной деятельности AfD, дальше дело пойдет в суд

В Германии социал-демократы (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) выдвинули инициативу запретить пророссийскую праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Партия, набравшая на внеочередных выборах в парламент второй результат, должна быть запрещена на законодательном уровне, считают в СДПГ. Однако есть нюанс: сопротивление пришло с той стороны, откуда его особо не ожидали.

Об этом сообщило немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники. Предложение инициировать запрет AfD единогласно одобрили делегаты партийной конференции СДПГ.

Планируется создать рабочую группу, которая соберет данные по антиконституционной деятельности AfD. Дальше дело будет передано в Федеральный конституционный суд. После этого, теоретически, запрет AfD в Германии станет фактически неизбежным. Больше времени займет искоренение политического наследия праворадикалов, поэтому в СДПГ поставили задачу "навсегда отвлечь избирателей от "Альтернативы для Германии".

Однако есть и голоса против запрета AfD. Политические партнеры СДПГ, христианские демократы (ХДС/ХСС), в том числе действующий канцлер Германии Фридрих Мерц, считают, что запретом достичь нужного результата не удастся. Мерц считает, что вместо ослабления репрессии против AfD только усилят позицию праворадикалов, поэтому партию следует уничтожить политически, а не репрессивными действиями. Тем более что спрогнозировать решение конституционного суда в этой ситуации будет очень тяжело.

Напомним, что 23 февраля во время внеочередных парламентских выборов в Германии пропутинская партия получила второй результат – более 20% голосов и стала второй силой в парламенте. Однако уже в начале марта ХДС и СДПГ сформировали коалицию, что фактически устранило путинистов от реальных рычагов влияния на политику Германии.

Более того, 2 мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало AfD, как экстремистскую партию. Это не позволило выбросить путинистов из парламента, но уже перевело политсилу в класс "неконституционных". Поэтому правоохранительные органы страны могут предпринимать против членов AfD действий, предпринимаемых для контроля и наблюдения за опасностью экстремистской деятельности.