На похоронах Навального в Москве кричали "Героям слава!" и не только: сторонники войны в бешенстве (видео)

Церемонию жестко контролируют силовики

В пятницу, 1 марта в России хоронят оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в колонии. Проводить его в последний путь собрались тысячи россиян, они скандировали разные лозунги, среди которых и украинское "Героям слава!".

Соответствующие видео опубликовали в сети. На такие действия россиян уже отреагировали сторонники войны в России.

Очередь с желающими провести Навального в последний путь растянулась на километры. Люди скандировали его имя, "Ты не боялся и мы не боимся", а также "Россия без Путина", "Путин — убийца", "Россия будет свободной", "Путин, уходи!", "Любовь сильнее страха" и "Нет войне". Но больше всего сторонников войны возмутило "Героям слава".

В поддерживающем войну Telegram-канале опубликовали соответствующее видео с подписью "у меня все". Россияне в комментариях разразились критикой и злобствованиями в адрес тех, кто скандировал "Героям слава".

"Слава Богу, что на всю многомиллионную Москву их так мало. Массовку создают репортеры и сотрудники", "Их просто нужно дубинками и битами за**ярить", "Что с юродивых взять… Ну бабушки ладно, они в возрасте, у них деменция и пр, но молодые чем думают, потом плакать будут", "Гре**нная пятая колонна в столице нашей Родины", — пишут они.

Андрей Медведев, который называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК "Вагнера", в своем Telegram-канале тоже перепостил это видео. Он с осуждением высказался в адрес собравшихся на похороны Навального.

"Зачем это вот всё? А потом они удивляться будут, почему люди их воспринимают, скажем мягко, без одобрения. В другой день высказался бы иначе", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сторонники ЧВК "Вагнер" забирали цветы от стихийного мемориала Навального. Они сносили их к месту памяти Евгения Пригожина.