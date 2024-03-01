На похороні Навального у Москві кричали "Героям слава!" і не тільки: прихильники війни оскаженіли (відео)

Церемонію жорстко контролюють силовики

У п’ятницю, 1 березня, в Росії ховають опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії. Проводити його в останню путь зібралися тисячі росіян, вони скандували різні гасла, серед яких і українське "Героям слава!"

Відповідні відео опублікували у мережі. На такі дії росіян уже відреагували прихильники війни у Росії.

Черга з охочими провести Навального в останню путь розтяглася на кілометри. Люди скандували його ім’я, "Ти не боявся і ми не боїмося", а також "Росія без Путіна", "Путін — убивця", "Росія буде вільною", "Путін, йди!", "Кохання сильніше за страх" і "Ні війні". Але найбільше прихильників війни обурило "Героям слава".

У Telegram-каналі, що підтримує війну, опублікували відповідне відео з підписом "у мене все". Росіяни в коментарях вибухнули критикою та злістю на адресу тих, хто скандував "Героям слава".

"Слава Богу, що на всю багатомільйонну Москву їх так мало. Масовку створюють репортери та співробітники", "Їх просто потрібно кийками і битами за**ярити", "Що з юродивих взяти… Ну бабусі гаразд, вони у віці, у них деменція та ін, але молоді чим думають, потім плакати будуть», «Гр***ана п’ята колона в столиці нашої Батьківщини», — пишуть вони.

Андрій Мєдведєв, який називає себе колишнім командиром одного із підрозділів ПВК "Вагнера", у своєму Telegram-каналі теж перепостив це відео. Він із засудженням висловився на адресу тих, хто зібрався на похорон Навального.

"Навіщо це ось все? А потім вони будуть дивуватися, чому люди їх сприймають, скажімо м’яко, без схвалення. Іншого дня висловився б інакше", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прихильники ПВК "Вагнер" забирали квіти від стихійного меморіалу Навального. Вони зносили їх до пам’яті Євгена Пригожина.