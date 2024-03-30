В Кремле рассказали, как Путин "на самом деле" воспринял теракт в "Крокусе"

Он пропускает такие трагедии полностью через себя

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, теракт и стрельбу в "Крокус Сити Холле" очень "болезненно" и "близко к сердцу" воспринял главный террорист России Владимир Путин. Даже если русские не увидели его слез, это не значит, что он не плачет внутри себя.

Об этом пишут росСМИ, цитируя Пескова. Он добавляет, что каждая подобная трагедия "до глубины души" поражает Путина.

"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидели на его лице слез, это не значит, что ему не больно", — говорит путинист.

По его словам, вряд ли кто-то узнает и поймет, что испытывает Путин в отношении таких трагедий.

Но эта история о "наполненном горем" лидере страны-агрессора не очень сходится с некоторыми фактами. В сети уже пишут о "не состыковке".

Во-первых, Путин и руководящий состав РФ так официально и не посетили мемориал жертвам теракта в "Крокусе". Во-вторых, всего несколько дней назад диктор посетил в Торжике музей, где без признаков скорби и горя восхищенно рассматривал берестяные грамоты. В-третьих, Путин так и не приехал к месту теракта, ведь по словам Пєскова, это было "нецелесообразно". Да и выступления по поводу происшествия россияне ждали почти сутки, а оно длилось примерно 5 минут.

Пользователи сети не оценили спич Пескова.

Но Путин в скорби и горе не забывает обвинять Украину в теракте и продолжает искать "украинский след". В противовес этому сама группировка "ИГИЛ" признала свое участие в стрельбе в "Крокусе".

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, почему спецслужбы РФ допустили теракт в "Крокусе".