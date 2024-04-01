Напрямую обвиняют администрацию Байдена

В России продолжают упорно проталкивать версию вины Украины и западных стран в теракте в "Крокус Сити Холле". В этот раз российский Следственный комитет проверит США и страны Запада на якобы причастность к террористической деятельности против РФ.

Там считают, что администрация Джона Байдена проводит "активную работу" по формированию искаженной картины по теракту в "Крокусе". Об этом сообщают росСМИ.

Россияне приводят данные, по которым Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ якобы была поставлена задача "снять любые подозрения" по поводу причастности к теракту властей Украины, в том числе и президента Владимира Зеленского.

"В Белом доме опасаются, что обнаружение киевского следа высветит террористическую природу украинского режима и окончательно сорвет планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины", — убеждена Служба внешней разведки РФ.

Более того, в СВР привязали обстрелы Курской и Белгородской областей, атаки российских добровольцев к теракту в "Крокусе".

"Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях", — заявили в Службе внешней разведки.

В то же время Следком России сообщил о начале "процессуальной проверки" по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран.

"По итогами рассмотрения обращения депутатов Государственной думы и общественных деятелей касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка. В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение", — заявили в СК.

Напомним, "Телеграф" писал, что террористы ИГИЛ, которые признались в организации теракта в "Крокус Сити Холл", утверждают, что Россия продолжает упорно искать виноватых не там, где нужно. Ведь вместо того, чтобы признать свой провал перед "Исламским государством", РФ направляет косые взгляды в сторону Запада и Украины.