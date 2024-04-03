США — ось зла для россиян

В России продолжают утверждать, что к теракту в "Крокусе" якобы причастна Украина. В этот раз там пришли к выводу, что следы ведут "к спецслужбам Украины".

Об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Более того, он обвинил США в "создании" ИГИЛ и "Аль-Каиды".

"Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ. Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления" — заявил Патрушев.

По его словами, следы теракта ведут "к украинским спецслужбам". Также он считает, что "киевский режим полностью контролируется США".

"Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" и другие террористические организации создал Вашингтон", — добавил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза РФ уже заявлял, что за терактом в "Крокусе" якобы стоит Украина. Эту версию Россия продвигает активно вопреки признанию ИГИЛ в организации теракта. В то же время подтверждений реальной причастности Украины к произошедшему в "Крокусе" нет.

Отметим, что в ШОС входят 9 стран-членов – Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китайская Народная Республика, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, "Телеграф" писал, что российский Следственный комитет проверит США и страны Запада на якобы причастность к террористической деятельности против РФ.