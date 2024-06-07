"Русские власти боятся животных?" В сети раскритиковали детского омбудсмана из-за заявления о новой субкультуре

Ее жестко раскритиковали

Детский омбудсман Мария Львова-Белова, которая ранее жаловалась на воспитание украденного ребенка из Мариуполя, теперь принялась за критику субкультуры фурри. Она считает ее опасной для детей.

Чиновница видит проблему в копировании поведения животных. Ее цитируют пропагандистские издания.

"Наверное, экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас модели поведения. Но что меня смутило ― не то, что они наряжаются в костюм животных, а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах", ― сказала Львова-Белова.

Она сказала, что нельзя игнорировать тот факт, что дети "ходят в лоток" и едят из миски. За этим нужно наблюдать.

В некоторых городах России действительно массово распространяется субкультура фурри. В частности, в Мурманске. Дети создают себе костюмы разных животных — лисичек, собак, кошек — и выходят в таком виде на улицу.

Пользователи сети раскритиковали Львову-Белову. Кто-то бросил фото с детского утра, на котором дети одеты в костюмы животных, а некоторые высказались об эффективности "работы" должностного лица. Есть предположение, что российские власти боятся животных, потому что дети готовы быть кем угодно, но не "путинскими россиянами".

Отметим, что воровку украинских детей (именно она способствует депортации детей с оккупированных территорий Украины) регулярно критикуют за ее идеи и предложения, в том числе сами россияне. Этот раз не стал исключением.

Для справки: Фурри — это субкультура, распространенная среди детей и подростков. Она объединяет людей, увлекающихся антропоморфными животными. То есть, животными, которые уподобляются людям, имеют какие-то их признаки. Например, прямохождение, мимика, ношение одежды, высокий интеллект.

Представители субкультуры создают фурсоны. Это как их аватар в реальной жизни. Эту фурсону используют в онлайн-играх и при личных встречах. Поскольку полноценные костюмы стоят дорого, большинство представителей субкультуры носят довольно простые костюмы, состоящие из нескольких элементов. К примеру, головы и лап или ушек с хвостом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России зарезали известного пропагандиста. Он поддерживал войну в Украине и писал доносы на неугодных российских звезд.