Її жорстко розкритикували

Дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова, яка раніше жалілась на виховання вкраденої дитини з Маріуполя, тепер взялась за критику субкультури фурі. Вона вважає її небезпечною для дітей.

Посадовиця бачить проблему у копіюванні поведінки тварин. Її цитують пропагандистські видання.

"Напевно, експертно я не зможу відповісти на це питання, бо я віддалено чула, що такі з'являються у нас моделі поведінки. Але що мене збентежило ― не те, що вони вбираються в костюм тварин, а те, що вони намагаються копіювати поведінку цих тварин взагалі в різних речах", ― сказала Львова-Бєлова.

Вона сказала, що не можна ігнорувати той факт, що діти "ходять у лоток" та їдять з миски. За цим треба спостерігати.

У деяких містах Росії дійсно масово поширюється субкультура фурі. Зокрема у Мурманську. Діти створюють собі костюми різних тварин ― лисичок, собак, кішок ― та виходять у такому вигляді на вулицю.

Користувачі мережі розкритикували Львову-Бєлову. Хтось кинув фото з дитячого ранку, на якому діти одягнуті в костюми тваринок, а дехто висловився про ефективність "роботи" посадовиці. Є припущення, що російська влада боїться тварин, бо ніби діти готові бути ким завгодно, але не "путінськими росіянами".

Зазначимо, що крадійку українських дітей (саме вона сприяє депортації дітей з окупованих територій України) регулярно критикують за її ідеї та пропозиції, зокрема самі росіяни. Цей раз не став винятком.

Для довідки: Фурі ― це субкультура, яка поширена серед дітей та підлітків. Вона об’єднує людей, які захоплюються антропоморфними тваринами. Тобто, тваринами, які уподібнюються до людей, мають якісь їхні ознаки. Наприклад, прямоходіння, міміка, носіння одягу, високий інтелект.

Представники субкультури створюють фурсони. Це ніби їхній аватар у реальному житті. Цю фурсону використовують в онлайн-іграх та при особистих зустрічах. Через те, що повноцінні костюми вартують дорого, більшість представників субкультури носять досить прості костюми, які складаються з кількох елементів. Наприклад, голови та лап або вушок з хвостом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії зарізали відомого пропагандиста. Він підтримував війну в Україні та писав доноси на неугодних російських зірок.