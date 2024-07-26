В России задержали еще одного топ-генерала: в чем его подозревают

С ним проводятся следственные действия

В России продолжаются задержания высокопоставленных военных. Так, в Москве арестовали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Он проходит по делу о коррупции.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ. Булгаков помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Бутырка").

В ФСБ не сообщили процессуальный статус Булгакова и других подробностей. Там отметили, что "проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности".

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что "с фигурантом проводятся необходимые следственные действия". По ее словам, в отношении Булгакова расследуют уголовное дело "коррупционной направленности".

Что известно о Дмитрии Булгакове

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 года. В 2016 году ему было присвоено звание героя РФ.

Булгаков отвечал за тыл армии РФ, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок. В сентябре 2022 года его освободили от должности.

Напомним, в РФ после отставки министра обороны Сергея Шойгу задержали несколько высокопоставленных военных. В частности, был задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Позже был задержан заместитель председателя Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин. Перед этим по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.