В России под людьми обрушилась платформа во время съемок фильма о "советском герое" (фото)

Трое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии

В России во время съемок фильма "Василий Теркин" пострадали 15 человек. На них упал пол декоративного вагона. Среди пострадавших и режиссер фильма Карен Геворкян.

Об этом сообщают российские СМИ. Сначала речь шла о семи пострадавших, но вскоре их количество возросло до 15 человек.

"На одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе упал пол декоративного вагона. Там снимали новый фильм 83-летнего режиссера Карена Геворкяна", — говорится в сообщении.

При этом российские СМИ сообщили о том, что трое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. Позже информацию дополнили и заявили о легких травмах у большинства участников инцидента.

Также отмечается, что среди пострадавших большинство было массовкой. Съемочная группа набирала желающих засветиться в фильме среди жителей района. Среди массовки также были дети — они отделались легкими ссадинами и ушибами.

Предварительная причина обрушения полов вагона и перрона станции – ненадежные крепления, которые не пережили первый день съемок и расшатались.

Впоследствии в сети появились фотографии с места происшествия. Отмечено, что на фото та платформа, которая обрушилась под тяжестью съемочной группы.

Василий Теркин

Василий Теркин – герой одноименной поэмы русского писателя и поэта Александра Твардовского. Теркин – солдат Второй Мировой войны (Великой Отечественной, как ее называют россияне). Он — балагур и весельчак, душа своего подразделения. В бою – пример для всех, изобретательный воин, не теряющийся в самой сложной ситуации.

На привале вокруг него всегда собирается компания — Теркин споет и сыграет на гармонии, никогда не полезет в карман за острым словом. Будучи раненым, на волоске от смерти, находит силы собраться и вступить в бой с самой Смертью, из которого выходит победителем. При встрече с мирным населением обращается скромно и с достоинством.

Памятник Твардовскому и Теркину в Смоленске

Поэма приобрела большую популярность в Советском Союзе и отвечала всем требованиям тогдашней пропаганды.

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