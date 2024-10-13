У Росії під людьми обвалилася платформа під час зйомок фільму про "совєтського героя" (фото)

Троє з постраждалих госпіталізовані у важкому стані

У Росії під час зйомок фільму "Василь Тьоркін" постраждали 15 людей. На них впала підлога декоративного вагона. Серед постраждалих і режисер фільму Карен Геворкян.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Спершу йшлося про сімох постраждалих та згодом їхня кількість зросла до 15.

"На одному з полігонів Толмачівського поселення в Лузькому районі впала підлога декоративного вагона. Там знімали новий фільм 83-річного режисера Карена Геворкяна", — йдеться у повідомленні.

При цьому, російські ЗМІ повідомили про те, що троє з постраждалих госпіталізовані у важкому стані до лікарні. Пізніше інформацію доповнили і заявили про легкі травми у більшості учасників інциденту.

Також зазначається, що серед постраждалих більшість були масовкою. Знімальна група набирала бажаючих засвітитися у фільмі серед мешканців району. Серед масовки також були діти — вони відбулися легкими саднами та забитими місцями.

Попередня причина обвалення підлоги вагона та перону станції – ненадійні кріплення, які не пережили перший день зйомок та розхиталися.

Згодом у мережі з’явилися світлини з місця події. Зазначено, що на фото та сама платформа, що обвалилася під вагою знімальної групи.

Василь Тьоркін

Василь Тьоркін — герой однойменної поеми російського письменника і поета Олександра Твардовського. Тьоркін — солдат Другої Світової війни (Великої Вітчизняної, як її називають росіяни). Він — балагур та веселун, душа свого підрозділу. У бою — приклад для всіх, винахідливий воїн, який не розгубиться у найскладнішій ситуації.

На привалі навколо нього завжди збирається компанія — Тьоркін заспіває та зіграє на гармонії, ніколи не полізе до кишені за гострим словом. Будучи пораненим, на волосині від смерті, знаходить сили зібратися і вступити в бій з самою Смертю, з якої виходить переможцем. При зустрічі з мирним населенням поводиться скромно та з гідністю.

Пам'ятник Твардовському і Тьоркіну у Смоленську

Поема набула неабиякої популярності у Совєтському Союзі і відповідала усім вимогам тодішньої пропаганди.

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